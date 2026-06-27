Тарас Цымбалюк показал свою "девочку" и признался в любви (фото)

Актер поздравил красавицу, празднующую юбилей

Украинский актер Тарас Цымбалюк, которому поклонники продолжают приписывать романы с коллегами по съемочной площадке, на этот раз показал самую главную женщину в своей жизни.

В эту субботу, 27 июня, в семье актера праздник: день рождения отмечает его мама Татьяна Цымбалюк. В Instagram он опубликовал трогательное фото, где женщина позирует с огромным букетом красных роз. Имениннице исполнилось 70 лет.

На снимке она предстает перед камерой в длинном сарафане горчичного цвета, выглядя празднично и улыбчиво. В руках — охапка цветов в прозрачной вазе. "Этой девочке сегодня 70! Люблю, Ма", — написал актер в сторис, нежно обратившись к самому близкому человеку.

Напомним, что актер родился в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области, где и продолжают жить его родители. На днях Тарас Цымбалюк завершил сниматься в популярном украинском сериале "Кохання і полум'я".

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