В Румынии астролог получила должность в Нацбанке: что известно

Астрологией новая работница Национального банка Румынии занимается с 14 лет

Пока представители НБУ проверяют банки на предмет завышения курса валют, их коллеги в Румынии укомплектовывают рабочий штат с помощью астролога. Так, на днях стало известно, что одной из новых сотрудник отдела технического обслуживания стала 64-летняя Габриэлла Дима, более известная в стране под псевдонимом Миневра. Женщина является одной из популярных астрологов Румынии, но сейчас попала на государственную работу.

Об этом сообщил местный ресурс HotNews.ro, ссылаясь на интервью самой Габриэллы Димы румынскому музыканту Дамиану Драгичи. В Нацбанке женщина начала работать еще в июле.

По ее словам, в экономическом ведомстве она занимает "исполнительную должность", работая на благо государственного Нацбанка. Своих обязанностей "Минерва" не раскрыла, при этом темнят и в самом банке. Известно лишь, что официальные источники говорят о трудоустройстве астролога в отдел технического обслуживания.

Астролог Минерва из Румынии

"К сожалению, я больше не имею права гадать на шаре, но это ничего не значит, ведь у меня все еще была идея сделать подкаст", — говорит женщина о своих планах.

К слову, она занимается составлением астропрогнозов с 14 лет. Однако это не единственный ее промысел. За свою жизнь она успела получить три высших образования — в сфере права, психологии, а также актерского мастерства.

Стоит отметить, что такая новость насмешила многих пользователей сети, в том числе и из Украины.

Напомним, что Румыния серьезно поддерживает Украину в ее борьбе за независимость во время масштабной войны с россией. Президент страны Клаус Йоханнис даже стал одним из мировых лидеров, которые посетили Киев этим летом, несмотря на опасность.

Помимо этого румынское правительство продолжает давать ВСУ оружие, в том числе и летальное.