У Румунії астролог отримала посаду у Нацбанку: що відомо

Астрологією нова працівниця Національного банку Румунії займається з 14 років

Поки представники НБУ перевіряють банки щодо завищення курсу валют, їхні колеги в Румунії укомплектовують робочий штат за рахунок астрологині. Так, днями стало відомо, що однією з нових співробітників відділу технічного обслуговування стала 64-річна Габріелла Діма, більш відома в країні під псевдонімом Міневра. Жінка є однією з найпопулярніших астрологинь Румунії, але зараз потрапила на державну роботу.

Про це повідомив місцевий ресурс HotNews.ro, посилаючись на інтерв’ю самої Габріелли Діми румунському музикантові Даміану Драгічі. У Нацбанку жінка почала працювати ще у липні.

За її словами, в економічному відомстві вона обіймає "виконавчу посаду", працюючи на благо державного Нацбанку. Своїх обов’язків "Мінерва" не розкрила, причому мовчать про це і в самому банку. Відомо лише, що офіційні джерела говорять про працевлаштування астролога до відділу технічного обслуговування.

Астролог Мінерва з Румунії

"На жаль, я більше не маю права ворожити на кулі, але це нічого не означає, адже я все ще мала ідею зробити підкаст", — каже жінка про свої плани.

До речі, вона займається упорядкуванням астропрогнозів з 14 років. Однак це не єдиний її промисел. За своє життя вона встигла здобути три вищі освіти — у сфері права, психології, а також акторської майстерності.

Варто зазначити, що така новина насмішила багатьох користувачів мережі, зокрема з України.

Нагадаємо, що Румунія серйозно підтримує Україну у боротьбі за незалежність під час масштабної війни з росією. Президент країни Клаус Йоханніс навіть став одним із світових лідерів, які відвідали Київ цього літа попри небезпеку.

Крім цього, румунський уряд продовжує давати ЗСУ зброю, в тому числі і летальну.