Россиян могут оставить без виз в ЕС: что говорят западные лидеры

Многие страны ЕС уже имеют ограничения для получения виз для россиян

На фоне все более активных разговоров о том, что россиян могут лишить виз для въезда в страны Европы, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не поддерживает эту идею.

Как сообщает Reuters, свою позицию он объясняет тем, что многие россияне бегут от режима кровавого диктатора владимира путина, а потому запрет на получение виз усложнит жизнь только им.

"Все принимаемые решения не должны усложнять выезд из страны, отграничения от руководства и диктатуры в россии", — сказал он.

Однако далеко не все европейские лидеры согласны с его позицией. Так на днях президент Латвии Эгил Левитс заявил, что в его стране ведется активная дискуссия на тему запрета на выдачу виз для россиян. При этом сам Левитс считает, что необходимо пересмотреть уже выданные визы, а также выданные виды на жительство (ВНЖ).

В частности он считает, что те россияне, которые поддерживают войну в Украине, не должны получать ВНЖ, а те из них, кто намерен получить российское гражданство в будущем, должны покинуть Латвию.

"Торговля ВНЖ предыдущими правительствами, их неоправданная щедрость в выдаче ВНЖ российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых бизнесменов от политики, создали риски безопасности и способствовали двуязычию", — сказал он.

Идею ограничения выдачи виз на общеевропейском уровне также поддерживает премьер Финляндии Санна Марин.

"Понятно, что россияне используют Финляндию как перевалочный пункт, через нас едут в другие страны на отдых. Мы обсуждаем этот вопрос в правительстве, и дискуссия продолжится", — сказала она.

Также идея поддерживается правительством Эстонии. Глава МИД страны Урмас Рейнсалу объяснил, что эта мера, как и другие санкции, имеют целью надавить на россию и ее граждан, чтобы остановить вторжение в Украину.

"Смысл санкций не предусматривает поиска способов облегчения участи российских граждан", — сказал он.

По его словам, если кто-то из россиян чувствует, что окажется в опасности по возвращению в россию, то они могут подать заявление на предоставление убежищ, для этого визы не нужны.

"Если же говорить о третьих основаниях для получения визы, будь то трудоустройство или любые другие обстоятельства, то — нет", — добавил он.

Интересно также то, что предоставление виз уже остановила Канада, при том разрешение на въезд не могут получить даже те россияне, которые имеют заключенный трудовой контракт.

Стоит отметить, что на сегодняшний день россияне уже не могут получить туристические визы для въезда в Польшу, Словакию, Чехию, Нидерланды, Бельгию, Данию, Мальту и страны Балтии. Все они являются членами шенгенского договора.

Однако пока кроме Эстонии, которая готова полностью запретить въезд россиян по шенгенским визам, отказы выдаются в частном, а не массовом порядке.

Есть также страны шенгенского договора, которые пока не ввели вообще никаких ограничений, среди них Италия, Франция и Греция.

Кроме того Болгария, Ирландия, Кипр, Румыния и Хорватия являются членами ЕС, но не являются частью шенгенской зоны, а потому визу туда надо оформлять по правилам конкретной страны.

К слову, в Румынию россияне могут попасть лишь если имеют родственника в стране или на похороны близкого человека.

В Болгарии визы еще выдают, но сроки рассмотрения заявки ничем не определены. Ирландия, Кипр и Хорватия визы оформляют без проблем.

Как сообщалось ранее, правительство Польши разрабатывает проект документа, который позволит отказывать россиянам в получении шенгенских виз.