Росіян можуть залишити без віз до ЄС: що кажуть західні лідери

Багато країн ЄС вже мають обмеження для отримання віз для росіян

На тлі дедалі активніших розмов про те, що росіян можуть позбавити віз для в’їзду до країн Європи, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не підтримує цієї ідеї.

Як повідомляє Reuters, свою позицію він пояснює тим, що багато росіян тікають від режиму кривавого диктатора володимира путіна, а тому заборона отримання віз ускладнить життя тільки їм.

"Всі рішення, які приймаються, не повинні ускладнювати виїзд з країни, відмежування від керівництва і диктатури в росії", — сказав він.

Однак далеко не всі європейські лідери погоджуються з його позицією. Так, днями президент Латвії Егіл Левітс заявив, що в його країні триває активна дискусія на тему заборони на видачу віз для росіян. При цьому сам Левітс вважає, що необхідно переглянути вже видані візи, а також видані посвідки на проживання (ПНП).

Зокрема, він вважає, що ті росіяни, які підтримують війну в Україні, не повинні отримувати ПНП, а ті з них, хто має намір отримати російське громадянство в майбутньому, мають покинути Латвію.

"Торгівля ПНП попередніми урядами, їхня невиправдана щедрість у видачі ПНП російським громадянам, за якою ховалися лише корисливі інтереси деяких бізнесменів від політики, створили ризики безпеки та сприяли двомовності", — сказав він.

Ідею обмеження видачі віз на загальноєвропейському рівні також підтримує прем’єр Фінляндії Санна Марін.

"Зрозуміло, що росіяни використовують Фінляндію як перевалковий пункт, через нас їдуть до інших країн на відпочинок. Ми обговорюємо це питання в уряді, і дискусія продовжиться", — сказала вона.

Також ідея підтримується урядом Естонії. Глава МЗС країни Урмас Рейнсалу пояснив, що цей захід, як і інші санкції, має на меті натиснути на росію та її громадян, щоб зупинити вторгнення в Україну.

"Сенс санкцій не передбачає пошуку способів полегшення долі російських громадян", — сказав він.

За його словами, якщо хтось із росіян відчуває, що опиниться в небезпеці щодо повернення до Росії, то вони можуть подати заяву на надання притулків, для цього візи не потрібні.

"Якщо ж говорити про треті підстави для отримання візи, чи то працевлаштування, чи будь-які інші обставини, то — ні", — додав він.

Цікаво також те, що надання віз вже зупинила Канада, при цьому дозвіл на в’їзд не можуть отримати навіть росіяни, які мають укладений трудовий контракт.

Варто зазначити, що на сьогодні росіяни вже не можуть отримати туристичні візи для в’їзду до Польщі, Словаччини, Чехії, Нідерландів, Бельгії, Данії, Мальти та країн Балтії. Усі вони є членами Шенгенського договору.

Однак поки що крім Естонії, яка готова повністю заборонити в’їзд росіян по шенгенських візах, відмови видаються в приватному, а не масовому порядку.

Є також країни шенгенського договору, які поки що не запровадили взагалі жодних обмежень, серед них Італія, Франція та Греція.

Крім того, Болгарія, Ірландія, Кіпр, Румунія та Хорватія є членами ЄС, але не є частиною шенгенської зони, а тому візу туди треба оформлювати за правилами конкретної країни.

До речі, до Румунії росіяни можуть потрапити лише якщо мають родича в країні або на похорон близької людини.

У Болгарії візи ще видають, але термін розгляду заявки нічим не визначено. Ірландія, Кіпр та Хорватія візи оформлюють без проблем.

Як повідомлялося раніше, уряд Польщі розробляє проєкт документа, який дозволить відмовляти росіянам в отриманні шенгенських віз.