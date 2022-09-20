Финляндия обратилась к ЕС с просьбой относительно виз для россиян

Финляндия остается единственной соседкой рф из ЕС, которая разрешает въезд для российских туристов

Финляндия направила обращение в Еврокомиссию с призывом выработать общий подход в вопросе ограничения для россиян на въезд в страны ЕС и на выдачу им туристических виз.

Как сообщает Yle, Хельсинки просит составить общие для Шенгенской зоны рекомендации о запрете на въезд определенных категорий россиян, а также аннулирование их виз. Кроме того там попросили внести визы в санкционный список.

Отмечается, что по словам главы консульской службы МИД Юсси Таннера, власти страны считают, что в вопросе выдачи виз для россиян Европе стоит разработать общий подход. При этом он подчеркнул, что речь не идет об аннуляции всех виз для россиян, а только их части.

Он отметил, что, например, Эстония не регистрирует отказы на въезд россиянам в Шенгенской системе. Это значит, что они могут попытаться пересечь границу через Финляндию, чем лишь увеличат транзитную нагрузку.

"Если бы страны (ЕС, — ред.) аннулировали визы у россиян или отмечали запрет на въезд в Шенгенской информационной системе, другие страны также могли бы сослаться на решение одной из стран Шенгенского соглашения и запретить человеку въезд в страну на своей границе", — приводит издание слова Таннера

Как сообщалось ранее, накануне Эстония, Литва, Латвия и Польша закрыли границы для российских туристов, таким образом Финляндия остается единственной граничащей с россией страной ЕС, которая разрешает въезд для граждан рф по туристическим визам.

В ответ на это в россии говорят о том, что ответ будет ассиметричным.