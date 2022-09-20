Фінляндія звернулася до ЄС із проханням щодо віз для росіян

Фінляндія залишається єдиною сусідкою рф з ЄС, яка дозволяє в’їзд для російських туристів

Фінляндія направила звернення до Єврокомісії із закликом виробити спільний підхід щодо обмеження для росіян на в’їзд до країн ЄС та на видачу їм туристичних віз.

Як повідомляє Yle, Гельсінкі просить скласти спільні для Шенгенської зони рекомендації щодо заборони на в’їзд певних категорій росіян, а також анулювання їхніх віз. Крім того, там попросили внести візи до списку санкцій.

Зазначається, що за словами голови консульської служби МЗС Юссі Таннера, влада країни вважає, що у питанні видачі віз для росіян Європі варто розробити загальний підхід. При цьому він підкреслив, що не йдеться про ануляцію всіх віз для росіян, а лише їхні частини.

Він зазначив, що, наприклад, Естонія не реєструє відмов на в’їзд росіянам у Шенгенській системі. Це означає, що вони можуть спробувати перетнути кордон через Фінляндію, чим лише збільшать транзитне навантаження.

"Якби країни (ЄС, — ред.) анулювали візи у росіян або зазначали заборону на в’їзд у Шенгенській інформаційній системі, інші країни також могли б послатися на рішення однієї з країн Шенгенської угоди та заборонити людині в’їзд у країну на своєму кордоні", — наводить видання слова Таннера

Як повідомлялося раніше, напередодні Естонія, Литва, Латвія і Польща закрили кордони для російських туристів, таким чином Фінляндія залишається єдиною країною ЄС, що межує з росією, яка дозволяє в’їзд для громадян рф за туристичними візами.

У відповідь на це в росії говорять про те, що відповідь буде асиметричною.