Перехватывает даже баллистические ракеты: какое оружие могут передать Украине партнеры

Незначительное количество таких ЗРК – даже в 9 единиц – сможет защитить Украину

Ранее стало известно, что есть вероятность передачи Францией и Италией зенитных ракетных комплексов SAMP/T, которые считаются одними из лучших в арсенале противовоздушной и противоракетной обороны партнеров. Это вооружение имеет большое количество преимуществ, а о том, что ВСУ могут их получить уже в ближайшее время, говорят несколько факторов.

Во-первых, всего эти страны имеют 60 таких комплексов — 40 у Франции и 20 у Италии. Если они передадут всего несколько ЗРК Украине, это не ударит по обороноспособности стран. Тем более что они находятся в глубине "боевых порядков" НАТО.

Также SAMP/T не нуждается в большом количестве людей для управления. Всего 14 человек на ЗРК с четырьмя пусковыми уставками. Для сравнения Patriot требует, по имеющейся информации, 90 человек. Общая цифровизация и автоматизация европейского ЗРК, возможно, делает его значительно проще в эксплуатации.

ЗРК SAMP/T

Третий фактор может быть самым важным для Украины. Компания Eurosam, производящая эти ЗРК, активно предлагает их на экспорт, но с получением только Францией и Италией, никаких новых клиентов у них нет. Именно они могут передать Украине вооружение, которое может стать чрезвычайно важным.

Относительно конкретных характеристик вооружения, заявленная дальность перехвата ракетами Aster 30 аэродинамических целей составляет 100+ км. К тому же, один ЗРК может одновременно обстреливать до 16 целей. Наведение осуществляется по следующему принципу — радиокомандное на маршевом участке и активная радиолокационная головка самонаведения самой ракеты на терминальной.

Даже незначительное количество в 9 SAMP/T, имеющих сверхважную особенность развертывать пусковые на дальности до 10 км от командного пункта, позволяют качественно прикрыть часть территорий Украины.

Радиус прикрытия украинских территорий ЗРК SAMP/T

Важнейшим является то, что этот комплекс способен перехватывать баллистические цели. Конечно, на значительно меньшей дальности, чем аэродинамические цели, но тем не менее речь идет о дальности до 30-35 км. Кроме того, производители заявляют о следующих характеристиках:

Дальность уничтожения самолетов: 100+ км;

Дальность уничтожения баллистических ракет: до 30–35 км;

Высота уничтожения целей: до 25 км;

Масса боевой части зенитной ракеты: 15-20 кг.

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