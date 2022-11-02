Перехватывает даже баллистические ракеты: какое оружие могут передать Украине партнеры
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Незначительное количество таких ЗРК – даже в 9 единиц – сможет защитить Украину
Ранее стало известно, что есть вероятность передачи Францией и Италией зенитных ракетных комплексов SAMP/T, которые считаются одними из лучших в арсенале противовоздушной и противоракетной обороны партнеров. Это вооружение имеет большое количество преимуществ, а о том, что ВСУ могут их получить уже в ближайшее время, говорят несколько факторов.
Во-первых, всего эти страны имеют 60 таких комплексов — 40 у Франции и 20 у Италии. Если они передадут всего несколько ЗРК Украине, это не ударит по обороноспособности стран. Тем более что они находятся в глубине "боевых порядков" НАТО.
Также SAMP/T не нуждается в большом количестве людей для управления. Всего 14 человек на ЗРК с четырьмя пусковыми уставками. Для сравнения Patriot требует, по имеющейся информации, 90 человек. Общая цифровизация и автоматизация европейского ЗРК, возможно, делает его значительно проще в эксплуатации.
Третий фактор может быть самым важным для Украины. Компания Eurosam, производящая эти ЗРК, активно предлагает их на экспорт, но с получением только Францией и Италией, никаких новых клиентов у них нет. Именно они могут передать Украине вооружение, которое может стать чрезвычайно важным.
Относительно конкретных характеристик вооружения, заявленная дальность перехвата ракетами Aster 30 аэродинамических целей составляет 100+ км. К тому же, один ЗРК может одновременно обстреливать до 16 целей. Наведение осуществляется по следующему принципу — радиокомандное на маршевом участке и активная радиолокационная головка самонаведения самой ракеты на терминальной.
Даже незначительное количество в 9 SAMP/T, имеющих сверхважную особенность развертывать пусковые на дальности до 10 км от командного пункта, позволяют качественно прикрыть часть территорий Украины.
Важнейшим является то, что этот комплекс способен перехватывать баллистические цели. Конечно, на значительно меньшей дальности, чем аэродинамические цели, но тем не менее речь идет о дальности до 30-35 км. Кроме того, производители заявляют о следующих характеристиках:
- Дальность уничтожения самолетов: 100+ км;
- Дальность уничтожения баллистических ракет: до 30–35 км;
- Высота уничтожения целей: до 25 км;
- Масса боевой части зенитной ракеты: 15-20 кг.
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