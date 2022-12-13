Британские морпехи принимали участие в "секретных операциях" в Украине: генерал раскрыл детали

Всего в Украину было направлено коло 400 военнослужащих

Высокопоставленный британский офицер признал, что военнослужащие из числа Королевской морской пехоты принимали участие в операциях на территории Украины.

Как сообщает The Times, соответствующее откровение сделал генерал-лейтенант Роберт Маговен в статье для официального журнала морской пехоты Великобритании Globe and Laurel.

По его словам речь идет о контингенте с 350 морских пехотинцев и 45 коммандос, которые были задействованы в выполнении "незаметных операций" в "чрезвычайно чувствительной обстановке".

Маговен также добавил, что выполнение этих операция было сопряжено с "высоким уровнем политического и военного риска".

Несмотря на, казалось бы, громкое заявление миссия специалистов не заключалась в участии в боевых действиях. Генерал объяснил, что основная задача заключалась в обеспечении безопасности дипломатов посольства Британии в Киеве в начале года и их сопровождении. Впервые они были направлены в самом начале 2022 года, когда стало понятно, что россия готовит нападение, а затем в апреле, когда сотрудники посольства вновь вернулись в Киев.

Украинских пользователей сети эта новость не особо впечатлила. Некоторые же и вовсе указали, что кому как не британскому спецназу защищать британских дипломатов на территории воюющей страны.

Как сообщалось ранее, о том, что в Британии была собрана группа для быстрой переброски в Украину стало известно еще в ноябре прошлого года, когда страны запада начали предупреждать о подготовке вторжения со стороны россии.

А в конце января в Украину тоже приезжали британские военные, с целью обучить украинских коллег обращению с гранатометами NLAW.