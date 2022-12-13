Британські морпіхи брали участь у "секретних операціях" в Україні: генерал розкрив деталі

Загалом в Україну було направлено близько 400 військовослужбовців

Високопоставлений британський офіцер визнав, що військовослужбовці з-поміж Королівської морської піхоти брали участь в операціях на території України.

Як повідомляє The Times, відповідне одкровення зробив генерал-лейтенант Роберт Маговен у статті для офіційного журналу морської піхоти Великобританії Globe and Laurel.

За його словами, йдеться про контингент з 350 морських піхотинців і 45 командос, які були залученими до виконання "непомітних операцій" у "надзвичайно чутливій обстановці".

Маговен також додав, що виконання цих операцій було пов’язане з "високим рівнем політичного та військового ризику".

Попри, здавалося б, гучну заяву місія фахівців не полягала в участі у бойових діях. Генерал пояснив, що основне завдання полягало у забезпеченні безпеки дипломатів посольства Британії у Києві на початку року та їхньому супроводі. Вперше вони були направлені на початку 2022 року, коли стало зрозуміло, що росія готує напад, а потім у квітні, коли співробітники посольства знову повернулися до Києва.

Українських користувачів мережі ця новина не надто вразила. Деякі ж взагалі вказали, що кому як не британським спецпідрозділам захищати британських дипломатів на території країни, що воює.

Як повідомлялося раніше, про те, що в Британії було зібрано групу для швидкого перекидання в Україну, стало відомо ще в листопаді минулого року, коли країни заходу почали попереджати про підготовку вторгнення з боку росії.

А наприкінці січня в Україну теж приїжджали британські військові, щоб навчити українських колег поводитися з гранатометами NLAW.