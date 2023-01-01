"Пусть расцветет ваша гордая и прекрасная страна": королева Дании поздравила украинцев с Новым годом

Многие иностранные лидеры в своих новогодних обращениях вспомнили об Украине

В этом году украинцев с Новым годом поздравил не только президент Владимир Зеленский, но многие иностранные лидеры. В частности королева Дании Маргарете II начала свое новогоднее обращение со слов поддержки украинцам.

Как говорится на ее официальном сайте, королева пожелала украинцам как можно быстрее закончить войну и вновь увидеть, как расцветает Украина.

Она напомнила, что Дания приютила множество беженцев, в основном женщин и детей.

"Они, конечно, сильно переживают за своих родных, но, несмотря на это, многие из них имеют сильное желание обеспечить себя и создать для детей как можно более нормальную повседневную жизнь. Все они надеются, что смогут как можно скорее вернуться домой", — сказала Маргарете II.

Королева отметила, что именно помощь друг другу зажигает свет во тьме.

Кроме того, о российской агрессии в своем новогоднем обращении вспомнил и президент Польши Анджей Дуда, который отметил, что войны подобного размаха Европа не видела со времен Второй мировой.

"Жестокая российская агрессия против независимой и демократической Украины принесла смерть, боль и страдания. Это война, которой не видно конца", — сказал он.

Дуда отметил, что Польша как никто другой видит размах человеческой трагедии, поскольку его страна ежедневно принимает матерей с детьми, которые бегут от ужасов войны.

Он отметил, что последствия войны влияют и на экономику его страны и призвал открыто сказать, что во всем случившемся виновата лишь россия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, кто еще из мировых лидеров говорил об Украине в своих новогодних обращениях.