"Нехай розквітне ваша горда та прекрасна країна": королева Данії привітала українців із Новим роком

Багато іноземних лідерів у своїх новорічних зверненнях згадали про Україну

Цього року українців із Новим роком привітав не лише президент Володимир Зеленський, а й багато іноземних лідерів. Зокрема королева Данії Маргареті II розпочала своє новорічне звернення зі слів підтримки українцям.

Як мовиться на її офіційному сайті, королева побажала українцям якнайшвидше закінчити війну і знову побачити, як розквітає Україна.

Вона нагадала, що Данія дала притулок безлічі біженців, в основному жінок і дітей.

"Вони, звичайно, сильно переживають за своїх рідних, але, попри це, багато хто з них має сильне бажання забезпечити себе і створити для дітей якомога нормальне повсякденне життя. Усі вони сподіваються, що зможуть якнайшвидше повернутися додому", — сказала Маргареті II.

Королева зазначила, що саме допомога один одному запалює світло у темряві.

Крім того, про російську агресію у своєму новорічному зверненні згадав і президент Польщі Анджей Дуда, який зазначив, що війни такого розмаху Європа не бачила з часів Другої світової.

"Жорстока російська агресія проти незалежної та демократичної України принесла смерть, біль та страждання. Це війна, якої не видно кінця", — сказав він.

Дуда зазначив, що Польща як ніхто інший бачить розмах людської трагедії, оскільки його країна щодня приймає матерів із дітьми, які тікають від жахів війни.

Він зазначив, що наслідки війни впливають і на економіку його країни і закликав відверто сказати, що у всьому тому винна лише росія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, хто ще зі світових лідерів говорив про Україну у своїх новорічних зверненнях.