Сотрудник пиццерии оказался опасным мафиози: преступника поймали спустя 17 лет поисков

Мужчине грозит пожизненное заключение

Во Франции задержали итальянского мафиози Эдгардо Греко, который скрывался от правоохранителей с 2006 года.

Как информирует BBC, являлся членом группировки "Ндрангета", которая была основана в Калабрии, что на юге Италии. В настоящее время эта мафиозная организация является одной из самых влиятельных преступных группировок страны, а ее влияние фиксируется и в других странах Европы и Южной Америки.

63-летнего Греко разыскивали за убийство двух братьев Стефано и Джузеппе Бартоломео в городке Козенца во время мафиозных войн в начале 1990-х годов. Считается, что тела убитых растворили в кислоте, а потому их так и не нашли.

В 2006 году суд выдал ордер на его арест, однако мафиози удалось скрыться. Спустя восемь лет он переехал в маленький город Сен-Этьен, что неподалеку от Лиона, где устроился работать в пиццерию.

При этом Греко настолько был уверен в своей безнаказанности, что в 2021 году даже давал интервью местной газете, в которой рассказывал о своих рецептах итальянской кухни.

Эдгардо Греко работал в пиццерии

Полиция Италии сообщила, что слежку за сетью поддержки Греко вели с 2019 года и в конечном итоге след привел их в Сен-Этьен. После подтверждения личности мужчину арестовали.

На родине преступнику грозит пожизненное тюремное заключение. При этом глава МВД Италии назвал Греко "одним из худших преступников" в стране.

Как сообщалось ранее, в январе итальянская полиция задержала одного из боссов мафиозной группировки "Коза Ностра" Маттео Мессину Денаро, ему удавалось скрываться от правосудия в течение 30 лет.