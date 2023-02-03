Співробітник піцерії виявився небезпечним мафіозі: злочинця зловили через 17 років пошуків

Чоловіку загрожує довічне ув’язнення

У Франції затримали італійського мафіозі Едгардо Греко, який переховувався від правоохоронців із 2006 року.

Як інформує ВВС, був членом угруповання "Ндрангета", яке було засноване в Калабрії, що на півдні Італії. Зараз ця мафіозна організація є одним із найвпливовіших злочинних угруповань країни, а її вплив фіксується і в інших країнах Європи та Південної Америки.

63-річного Греко розшукували за вбивство двох братів Стефано та Джузеппе Бартоломео у містечку Козенца під час мафіозних воєн на початку 1990-х років. Вважається, що тіла вбитих розчинили в кислоті, тому їх так і не знайшли.

2006 року суд видав ордер на його арешт, проте мафіозі вдалося втекти. Через вісім років він переїхав до маленького міста Сен-Етьєн, що неподалік Ліона, де влаштувався працювати в піцерію.

При цьому Греко настільки був упевнений у своїй безкарності, що 2021 року навіть давав інтерв’ю місцевій газеті, де розповідав про свої рецепти італійської кухні.

Едгардо Греко працював у піцерії

Поліція Італії повідомила, що стеження за мережею підтримки Греко вели з 2019 року і, зрештою, слід привів їх до Сен-Етьєна. Після підтвердження особи чоловіка заарештували.

На батьківщині злочинцеві загрожує довічне ув'язнення. При цьому глава МВС Італії назвав Греко "одним із найгірших злочинців" у країні.

Як повідомлялося раніше, у січні італійська поліція затримала одного з босів мафіозного угруповання "Коза Ностра" Маттео Мессіну Денаро, йому вдавалося ховатися від правосуддя протягом 30 років.