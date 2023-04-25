ЕС хочет "отбить" у Китая и россии четыре страны: готовит предложения

ЕС меняет подход к тому, как он ведет внешнюю политику

Европейский союз намерен расширить свое политическое влияние на четыре страны, чтобы вывести их из-под влияния Китая и россии.

Так издание Politico сообщает, что смогло получить доступ к документу, в котором расписаны несколько индивидуальных планов ЕС.

Отмечается, что Брюссель особо заинтересован в развитии отношений с Бразилией, Чили, Нигерией и Казахстаном и готов побороться с Китаем и россией за влияние на эти страны.

В документе приводятся планы по тому, как вернуть или по крайней мере не проиграть эти четыре страны. Для этого ЕС предлагает сделать индивидуальные предложения в области энергетики, миграции, экономического развития или координации в области безопасности, чтобы склонить их на свою сторону.

Отмечается, что цель ЕС заключается в том, чтобы сделать себе больше друзей и построить экономику нового поколения "не заигрывая с автократами".

Кроме того, эти четыре страны являются важными с точки зрения экономических возможностей. Так Бразилия и Чили находятся в богатом на сырье регионе, Казахстан имеет значительные запасы газа и нефти, а Нигерия является экономическим центром Африки.

"Мы находимся в конкурентной геополитической среде: это не только битва нарративов, но и битва предложений. Нам нужно улучшить наше предложение и улучшить наши отношения с ними", — говорится в документе.

Как сообщалось ранее, новые президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва назвал российское вторжение в Украину "семейной ссорой" и призвал начать переговоры.