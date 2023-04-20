Всегда активно поддерживает Киев: названо имя нового посла ЕС в Украине — СМИ

Украина получит нового посла Европейского Союза

Должность посла Европейского Союза в Украине должна занять Катарина Матернова, которая является заместителем генерального директора Еврокомиссии по вопросам расширения.

Информация об этом находится во внутренней записке Европейской службы внешних дел, которая появилась в распоряжении издания Euractiv.

В ЕС уверены, что назначение Матерновой на эту должность положительно повлияет на продвижение европейских интересов на территории нашей страны. Чиновница регулярно посещала Киев и давно ведет украинские вопросы.

Чиновники Евросоюза на условиях анонимности сообщили источнику, что Матернова неоднократно поддерживала тесные контакты с украинскими властями, что также повлияет на ситуацию.

В организации уверены, что ее назначение станет очередным важным сигналом поддержки евроинтеграционных усилий Украины.

Напомним, что сейчас должность посла ЕС в Украине занимает эстонский дипломат Матти Маасикас. Матернова должна сменить его в сентябре этого года.

Смена посла будет проводиться в рамках стандартной ротации дипломатов ЕС, которая происходит раз в четыре года.

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