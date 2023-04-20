Завжди активно підтримує Київ: названо ім’я нового посла ЄС в Україні — ЗМІ

Україна отримає нового посла Європейського Союзу

Посаду посла Європейського Союзу в Україні має зайняти Катаріна Матернова, яка є заступником генерального директора Єврокомісії з питань розширення.

Інформація про це знаходиться у внутрішній записці Європейської служби зовнішніх справ, яка з’явилася у розпорядженні видання Euractiv.

У ЄС впевнені, що призначення Матернової на цю посаду позитивно вплине на європейські інтереси на території нашої країни. Чиновниця регулярно відвідувала Київ та давно веде українські питання.

Чиновники Євросоюзу на умовах анонімності повідомили джерело, що Матернова неодноразово підтримувала тісні контакти з українською владою, що також вплине на ситуацію.

В організації впевнені, що її призначення стане черговим сигналом підтримки євроінтеграційних зусиль України.

Нагадаємо, що зараз посаду посла ЄС в Україні обіймає естонський дипломат Матті Маасікас. Матернова має змінити його у вересні цього року.

Зміна посла проводитиметься у рамках стандартної ротації дипломатів ЄС, яка відбувається раз на чотири роки.

Раніше "Телеграф" писав, що в Євросоюзі ухвалили важливе рішення щодо санкцій проти росії.