ЄС хоче "відбити" у Китаю та росії чотири країни: готує пропозиції

ЄС змінює підхід до того, як він веде зовнішню політику

Європейський Союз має намір розширити свій політичний вплив на чотири країни, щоб вивести їх з-під впливу Китаю та росії.

Так, видання Politico повідомляє, що змогло отримати доступ до документа, в якому розписано кілька індивідуальних планів ЄС.

Зазначається, що Брюссель особливо зацікавлений у розвитку відносин із Бразилією, Чилі, Нігерією та Казахстаном і готовий поборотися з Китаєм та росією за вплив на ці країни.

У документі наводяться плани щодо того, як повернути чи принаймні не програти ці чотири країни. Для цього ЄС пропонує зробити індивідуальні пропозиції в галузі енергетики, міграції, економічного розвитку або координації у сфері безпеки, щоб схилити їх на свій бік.

Зазначається, що мета ЄС полягає у тому, щоб зробити собі більше друзів та побудувати економіку нового покоління "не заграючи з автократами".

Крім того, ці чотири країни є важливими з погляду економічних можливостей. Так Бразилія та Чилі знаходяться у багатому на сировину регіоні, Казахстан має значні запаси газу та нафти, а Нігерія є економічним центром Африки.

"Ми знаходимося в конкурентному геополітичному середовищі: це не лише битва наративів, а й битва пропозицій. Нам потрібно покращити нашу пропозицію та покращити наші відносини з ними", — йдеться у документі.

Як повідомлялося раніше, новий президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва назвав російське вторгнення в Україну "сімейною сваркою" та закликав розпочати переговори.