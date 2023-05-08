Помогла ли просьба США? В Турции закрыли вопрос о передаче Украине российских систем С-400

США просили Турцию передать Украине российские системы ПВО

США просили Турцию передать украинским военным системы противоракетной обороны С-400, но там посчитали такое развитие событий "неприемлемым".

Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, такого рода предложения имели цель посягнуть на суверенитет его страны, пишет агентство Anadolu.

Глава турецкого внешнедипломатического ведомства отметил, что Вашингтон давал понять, что купленная у россиян система исключит Турцию из программы истребителей F-35, а значит Анкара должна была передать С-400 или США, или же другой стране.

Чавушоглу подчеркнул, что его страна уже не ожидает от США поставок истребителей F-35, а просто хочет вернуть деньги, которые она заплатила за них.

Он добавил, что на сегодняшний день в Турции способны производить свои боевые самолеты. При этом министр напомнил, что Анкара все еще ожидает от Вашингтона истребители F-16 и комплекты для их модернизации. Соответствующая сделка на 6 миллиардов долларов между странами была оформлена в 2021 году. По ее условиям, Турция получит 40 самолетов и модернизированные комплекты для 79 боевых самолетов.

История с покупкой Анкарой С-400 развивается уже много лет. Еще в 2017 году США пытались купить данную систему, но у них ничего не получалось, в то время как Турция смогла заключить контракт.

В США не поддерживали идею развертывания данной системы из-за опасений, что С-400 будут несовместимы с системами НАТО. В Анкаре же заверяли, что не собираются интегрировать российскую систему в системы НАТО.

Напомним, что в самой россии неоднократно говорили о том, что не допустят, чтобы третьи страны направили Украине комплексы ПВО советского или российского производства.

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