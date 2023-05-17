Саркози получил срок: сколько дали и за что судили экс-президента Франции

Апелляционный суд Парижа в среду, 17 мая, приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к году заключения по "делу о прослушке".

Как сообщает Le Parisien, суд приговорил Саркози к трем годам заключения, один из которых является реальным сроком.

Своим решением суд поддержал решение суда первой инстанции, вынесенное в марте 2021 года.

По версии следствия, в 2014 году Саркози обещал сотруднику Кассационного суда Жильберу Азиберу престижную должность в Монако в обмен на информацию о расследовании дела о незаконном финансировании своей предвыборной кампании 2007 года. Обвинение базировалось на перехваченных разговорах Саркози с его адвокатом Тьерри Эрзога, по этой причине его называют "делом о прослушке". Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год.

Как сообщил телеканал BFMTV, отбывать наказание экс-президент Франции будет не в тюрьме, а на дому. Его обяжут носить электронный браслет.

Как ранее сообщал "Телеграф", бывший лидер Франции Николя Саркози может быть замешан в получении взятки от российского фонда прямых инвестиций. Экс-президент мог получить 300 тысяч евро около пяти лет назад.