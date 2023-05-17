Саркозі отримав термін: скільки дали і за що судили екс-президента Франції

Апеляційний суд Парижа засудив колишнього президента Франції Ніколя Саркозі до року ув’язнення у справі про прослуховування.

Як повідомляє Le Parisien, суд засудив Саркозі до трьох років ув’язнення, один із яких є реальним терміном.

Своїм рішенням суд підтримав рішення суду першої інстанції, винесене у березні 2021 року.

За версією слідства, у 2014 році Саркозі обіцяв співробітнику Касаційного суду Жільберу Азіберу престижну посаду в Монако в обмін на інформацію про розслідування справи про незаконне фінансування своєї передвиборчої кампанії у 2007 році. Звинувачення базувалося на перехоплених розмовах Саркозі з його адвокатом Тьєррі Ерзога, тому її називають "справою про прослуховування". Саркозі обіймав посаду президента Франції з 2007 по 2012 рік.

Як повідомив телеканал BFMTV, відбувати покарання екс-президент Франції буде не у в'язниці, а вдома. Його зобов'яжуть носити браслет.

Як раніше повідомляв "Телеграф", колишній лідер Франції Ніколя Саркозі може бути причетний до отримання хабара від російського фонду прямих інвестицій. Екс-президент міг отримати 300 тисяч євро близько п'яти років тому.