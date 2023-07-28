Британия по ошибке слила секретные данные союзникам путина в Африке: как так вышло

В Британии по данному факту уже начали расследование

Чиновники Министерства обороны Великобритании по ошибке отправили секретные документы в африканскую страну Мали, которая имеет тесные отношения с российских диктатором владимиром путиным. В этих материалах речь шла об исследовании гиперзвуковых ракет.

Об этом сообщает издание Times.

Эти документы должны были быть отправлены по электронной почте в Министерство обороны США. Однако обыкновенная опечатка привела к "сливу" важных данных. Журналисты объяснили, что Пентагон использует доменное имя ".mil", а британские чиновники допустили ошибку и отправили сообщение на доменное имя ".ml", используемое в Мали.

Отмечается, что большая часть представленной в секретных документах информации касалась внутренних данных Минобороны Великобритании, к примеру, там были прописаны даты отпусков чиновников. Однако была и часть, которая касалась исследований в области гиперзвуковых ракет. В Британии по данному факту уже начали расследование.

В издании добавили, что подобная ситуация с отправкой секретных писем Мали вместо Пентагона происходит уже не в первый раз. Ранее голландский предприниматель, который управляет доменом Мали, получает около 20 тысяч ошибочно направленных электронных писем в день. В свою очередь он сообщал Пентагону о таких инцидентах, но реакции не последовало.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в апреле 2023 года в сеть попали секретные документы Пентагона, в которых была информация, в том числе и о боеспособности украинских Вооруженных Сил. В Минобороне США заявили, что утечка этих данных влечет за собой серьезный риск для нацбезопасности США.