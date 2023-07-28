Британія помилково злила секретні дані союзникам путіна в Африці: як так сталося

У Британії за цим фактом вже розпочали розслідування

Чиновники Міністерства оборони Великої Британії помилково відправили секретні документи до африканської країни Малі, яка має тісні стосунки з російським диктатором володимиром путіним. У цих матеріалах йшлося про дослідження гіперзвукових ракет.

Про це повідомляє видання Times.

Ці документи повинні були бути надіслані електронною поштою до Міністерства оборони США. Однак звичайна одруківка призвела до "зливу" важливих даних. Журналісти пояснили, що Пентагон використовує доменне ім’я ".mil", а британські чиновники припустилися помилки й відправили повідомлення на доменне ім’я ".ml", яке використовується в Малі.

Зазначається, що більшість представленої в секретних документах інформації стосувалася внутрішніх даних Міноборони Великої Британії, наприклад, там було прописано дати відпусток чиновників. Однак була й частина, яка стосувалася досліджень у галузі гіперзвукових ракет. У Британії за цим фактом вже розпочали розслідування.

У виданні додали, що подібна ситуація із відправкою секретних листів Малі замість Пентагону відбувається вже не вперше. Раніше голландський підприємець, який керує доменом Малі, отримує близько 20 тисяч помилково надісланих електронних листів на день. Своєю чергою він повідомляв Пентагону про такі інциденти, але реакції не було.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у квітні 2023 року до мережі потрапили секретні документи Пентагону, в яких була інформація, у тому числі й про боєздатність українських Збройних Сил. У Мінобороні США заявили, що витік цих даних спричиняє серйозний ризик для нацбезпеки США.