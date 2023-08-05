На курорте в Грузии случился оползень: погибла украинка

Поиски ребенка погибшей украинки продолжаются

В Грузии в четверг, 3 августа, в районе курортного поселка Шови произошел оползень, в результате которого погибли 12 человек. Теперь же стало известно, что среди жертв есть украинка.

Как сообщает Европейская правда, эту информацию озвучил представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Продолжаются поиски ее ребенка, который также находился в месте трагедии", — отметил он.

По его словам, посольство уже установило контакты с родственниками погибшей и работает с властями Грузии над возвращением тела на родину.

Кроме того, ведутся работы над установлением информации о том, были ли на месте происшествия в поселке Шови другие украинцы.

Как известно, оползень в Грузии произошел 3 августа. В настоящее время известно о гибели 12 человек, а еще 20 ищут.

К работам привлекли около 400 спасателей. В понедельник в Грузии объявлен днем траура.

Как сообщалось ранее, в Польше местная жительница сбила насмерть 11-летнего мальчика из Украины. Вместо справедливого наказания суд предлагает просто лишить девушку водительских прав и дать условный срок.