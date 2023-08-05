На курорті в Грузії стався зсув ґрунту: загинула українка

Пошуки дитини загиблої українки продовжуються

У Грузії в четвер, 3 серпня, в районі курортного селища Шові стався зсув, внаслідок якого загинули 12 людей. Тепер стало відомо, що серед жертв є українка.

Як повідомляє Європейська правда, цю інформацію озвучив представник МЗС України Олег Ніколенко.

"Продовжуються пошуки її дитини, яка також знаходилася в місці трагедії", — зазначив він.

За його словами, посольство вже встановило контакти з родичами загиблої та працює з владою Грузії над поверненням тіла на батьківщину.

Крім того, ведуться роботи над встановленням інформації про те, чи були на місці події у селищі Шові інші українці.

Як відомо, зсув у Грузії стався 3 серпня. Наразі відомо про загибель 12 людей, а ще 20 шукають.

До робіт залучили близько 400 рятувальників. У понеділок у Грузії оголошено днем жалоби.

Як повідомлялося раніше, у Польщі місцева мешканка збила на смерть 11-річного хлопчика з України. Замість справедливого покарання суд пропонує просто позбавити дівчину прав водія і дати умовний термін.