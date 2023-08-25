Он считает, что российские артисты, которые не поддерживают кремль, не должны быть под запретом

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он против запрета российской культуры. Он считает, что она является частью общей европейской истории.

Об этом сообщает Handelsblatt. Шольц высказал такую позицию в ходе публичного диалога в Мюнхене.

Канцлер Германии пояснил, что артисты, которые поддерживают агрессивные действия кремля, и так вряд ли получат приглашение выступать в Германии. В то же время, по его словам, среди россиян много тех, кто не согласен с курсом президента россии владимира путина.

"Российская культура является частью нашей общей европейской истории. И это не должно быть просто запрещено", — заявил Олаф Шольц.

Стоит отметить, что в июне Олаф Шольц представил Стратегию национальной безопасности страны, которая была принята после долгих внутренних дебатов. В ней россия признана самой большой угрозой для мира. По его словам, она является важным вкладом в обеспечение безопасности людей в Германии в связи с изменившейся обстановкой. Глава немецкого правительства также назвал решение по принятию стратегии "необычным и важным".

Как рассказывал "Телеграф", немецкая компания, несмотря на санкции против рф, поставляла россиянам оборудование для производства снайперских винтовок. Её главу уже задержали правоохранители.