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Шольц заступився за російську культуру: пояснив, чому проти її заборони

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Олаф Шольц Новина оновлена 25 серпня 2023, 12:08
Олаф Шольц. Фото eurointegration.com.ua

Він вважає, що російські артисти, які не підтримують кремль, не повинні бути під забороною

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що проти заборони російської культури. Він вважає, що вона є частиною спільної європейської історії.

Про це повідомляє Handelsblatt. Шольц висловив таку позицію під час публічного діалогу у Мюнхені.

Канцлер Німеччини пояснив, що артисти, які підтримують агресивні дії кремля, так навряд чи отримають запрошення виступати в Німеччині. Водночас за його словами, серед росіян є багато тих, хто не згоден з курсом президента росії володимира путіна.

"Російська культура є частиною нашої спільної європейської історії. І це не повинно бути просто заборонено", — заявив Олаф Шольц.

Варто зазначити, що в червні Олаф Шольц представив Стратегію національної безпеки країни, яка була ухвалена після довгих внутрішніх дебатів. У ній росію визнано найбільшою загрозою для світу. За його словами, вона є важливим внеском у забезпечення безпеки людей у Німеччині у зв’язку з обстановкою, що змінилася. Глава німецького уряду також назвав рішення щодо ухвалення стратегії "незвичним і важливим".

Як розповідав "Телеграф", німецька компанія, попри санкції проти росії, постачала росіянам обладнання для виробництва снайперських гвинтівок. Її голову вже затримали правоохоронці.

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#Культура #Росія #Олаф Шольц