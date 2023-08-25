Він вважає, що російські артисти, які не підтримують кремль, не повинні бути під забороною

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що проти заборони російської культури. Він вважає, що вона є частиною спільної європейської історії.

Про це повідомляє Handelsblatt. Шольц висловив таку позицію під час публічного діалогу у Мюнхені.

Канцлер Німеччини пояснив, що артисти, які підтримують агресивні дії кремля, так навряд чи отримають запрошення виступати в Німеччині. Водночас за його словами, серед росіян є багато тих, хто не згоден з курсом президента росії володимира путіна.

"Російська культура є частиною нашої спільної європейської історії. І це не повинно бути просто заборонено", — заявив Олаф Шольц.

Варто зазначити, що в червні Олаф Шольц представив Стратегію національної безпеки країни, яка була ухвалена після довгих внутрішніх дебатів. У ній росію визнано найбільшою загрозою для світу. За його словами, вона є важливим внеском у забезпечення безпеки людей у Німеччині у зв’язку з обстановкою, що змінилася. Глава німецького уряду також назвав рішення щодо ухвалення стратегії "незвичним і важливим".

Як розповідав "Телеграф", німецька компанія, попри санкції проти росії, постачала росіянам обладнання для виробництва снайперських гвинтівок. Її голову вже затримали правоохоронці.