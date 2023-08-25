Греция разрывает контракт с россией на обслуживание ЗРК, их могут отдать Украине: чем важна эта техника

Имеющихся запасных частей хватит лишь на несколько месяцев

Греция разрывает договор в россией на обслуживание ракетных комплексов "Тор-М1" и "Оса-АКМ. Не исключено, что в течение нескольких месяцев их могут снять с вооружения и передать Украине через третьи страны.

Хотя эти системы старые, но еще надежные для защиты первой линии от ударных и транспортных вертолетов, БПЛА и т.п. Об этом информирует портал pronews, ссылаясь на документ военного ведомства, предназначавшегося для парламента.

Такое решение означает, что сейчас "отсчитывается" время полного вывода указанной техники из строя, поскольку имеющихся запасных частей хватит лишь на несколько месяцев, а их наличие и так невелико, так как правительство ранее решило отказаться от выполнения договоров на обслуживание, которые уже были заключены.

Сейчас на вооружении ВВС и армии Греции есть 21 самоходный ЗРК Тор-М1 и 38 самоходных комплексов Оса-АКМ. Из 38 систем 19 — версии "Оса-АК", а 20 — модернизированной версии "Оса-АКМ". Все они расположены на островах Эгейского моря.

Что известно о "Тор-М1" и "Оса-АКМ

ЗРК "Тор-М1" — это советский и российский тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны. На дной платформе размещается ракеты и радиолокационные станции осмотра и наведения, а также экипаж. Эта техника имеет следующие характеристики:

экипаж — 4 человека;

масса БМ — 37 т;

зона поражения, км: 1,5 — 12

количество ракет на БМ — 8 шт;

масса боевой части ракеты — 15 кг;

максимальная скорость движения — 65 км/ч;

ЗРК "Тор-М1". Фото - Википедия

Оса-АКМ — советский автоматизированный войсковой зенитный ракетный комплекс. Данная модификация может эффективно бороться с самолётами и вертолётами, прикрывая войска во всех видах боевых действий и в условиях активного радиоэлектронного противодействия. Имеет следующие характеристики:

экипаж — 4 человека;

масса БМ — 17,5 т;

зона поражения — 1,5 — 10,3 км;

количество ракет на БМ — 6 шт;

масса боевой части ракеты — 15 кг;

Оса-АКМ. Фото - Defence Express

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина получит в помощь от Германии мобильные разведывательные комплексы SurveilSPIRE. Речь идет о пяти единицах этой техники.