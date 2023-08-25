Греція розриває контракт із росією на обслуговування ЗРК, їх можуть віддати Україні: чим важлива ця техніка

Наявних запасних частин вистачить лише на кілька місяців

Греція розриває договір з росією на обслуговування ракетних комплексів "Тор-М1" та "Оса-АКМ. Не виключено, що протягом кількох місяців їх можуть зняти з озброєння і передати Україні через треті країни.

Хоча ці системи старі, але ще надійні для захисту першої лінії від ударних і транспортних вертольотів, БПЛА тощо. Про це повідомляє портал pronews, посилаючись на документ військового відомства, що призначався для парламенту.

Таке рішення означає, що зараз "відраховується" час повного виведення зазначеної техніки з ладу, оскільки наявних запасних частин вистачить лише на кілька місяців, а їх наявність і так невелика, оскільки уряд раніше вирішив відмовитися від виконання договорів на обслуговування, які вже були укладені.

Зараз на озброєнні ВПС та армії Греції є 21 ЗРК Тор-М1 та 38 самохідних комплексів Оса-АКМ. З 38 систем 19 — версії "Оса-АК", а 20 — модернізованої версії "Оса-АКМ". Усі вони розташовані на островах Егейського моря.

Що відомо про "Тор-М1" та "Оса-АКМ"

ЗРК "Тор-М1" — це радянський та російський тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної та протиракетної оборони. На даній платформі розміщуються ракети та радіолокаційні станції огляду та наведення, а також екіпаж. Ця техніка має такі характеристики:

екіпаж — 4 особи;

маса БМ — 37 т;

зона поразки, км: 1,5 — 12

кількість ракет на БМ — 8 шт;

маса бойової частини ракети — 15 кг;

максимальна швидкість руху – 65 км/год;

ЗРК "Тор-М1". Фото — Вікіпедія

"Оса-АКМ" – радянський автоматизований військовий зенітний ракетний комплекс. Ця модифікація може ефективно боротися з літаками та гелікоптерами, прикриваючи війська у всіх видах бойових дій та в умовах активної радіоелектронної протидії. Має такі характеристики:

екіпаж — 4 особи;

маса БМ — 17,5 т;

зона ураження – 1,5 – 10,3 км;

кількість ракет на БМ — 6 шт;

маса бойової частини ракети — 15 кг;

Оса-АКМ. Фото — Defence Express

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна отримає на допомогу від Німеччини мобільні розвідувальні комплекси SurveilSPIRE. Йдеться про п’ять одиниць цієї техніки.