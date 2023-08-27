Мощнейший взрыв, десятки пострадавших: в Румынии посреди села взорвалась АЗС (видео)

Существуют риски повторных взрывов

Неподалеку от столицы Румынии Бухареста прозвучали два мощных взрыва на заправочной станции. Из-за этого по меньшей мере один человек погиб.

Как сообщает Daily Star, взрывы произошли в городе Креведия, что примерно в 30 километрах к северо-западу от Бухареста. Известно, что на воздух взлетели цистерны со сжиженным газом, однако о причине пожара не сообщалось

Глава Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Раед Арафат сообщил, что первый взрыв прозвучал около 19:00 по местному времени (то же, что и по Киеву). Пожар от него охватил две цистерны с газом и близлежащий дом, а спустя два часа прогремел второй взрыв.

Согласно последним данным по меньшей мере 46 человек получили травмы, из них 26 являются пожарными, которые были заняты эвакуацией местных жителей.

По данным МВД опасность новых взрывов сохраняется, а дым направляется в сторону Бухареста. При том в окрестностях румынской столицы фиксируется загрязнение воздуха.

Как сообщалось ранее, в августе в российской Махачкале прогремел взрыв на автомобильной заправке когда возле нее собралась толпа зевак. Согласно официальным данным тогда 35 человек погибли, а еще 80 получили травмы. Многим из пострадавших понадобилась госпитализация.