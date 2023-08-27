Потужний вибух, десятки постраждалих: у Румунії посеред села вибухнула АЗС (відео)

Існують ризики повторних вибухів

Неподалік столиці Румунії Бухареста пролунали два потужні вибухи на заправній станції. Через це щонайменше одна людина загинула.

Як повідомляє Daily Star, вибухи сталися в містечку Креведія, що приблизно за 30 кілометрів на північний захід від Бухареста. Відомо, що на повітря злетіли цистерни зі зрідженим газом, проте причини пожежі не повідомляли

Голова Департаменту з надзвичайних ситуацій МВС Раєд Арафат повідомив, що перший вибух пролунав близько 19:00 за місцевим часом (те саме, що й по Києву). Пожежа від нього охопила дві цистерни з газом і довколишній будинок, а через дві години пролунав другий вибух.

Згідно з останніми даними, щонайменше 46 осіб отримали травми, з них 26 є пожежниками, які були зайняті евакуацією місцевих жителів.

За даними МВС, небезпека нових вибухів зберігається, а дим прямує у бік Бухареста. При цьому на околицях румунської столиці фіксується забруднення повітря.

Як повідомлялося раніше, у серпні в російській Махачкалі пролунав вибух на автомобільній заправці, коли біля неї зібрався натовп роззяв. Згідно з офіційними даними, тоді 35 людей загинули, а ще 80 отримали травми. Багатьом із постраждалих знадобилася госпіталізація.