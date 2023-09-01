В Германии неадекват сбросил мальчика с моста за украинский язык: преступника ищут
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Злоумышленник требовал от детей говорить на российском
В Германии мужчина набросился на группу украинских детей и сбросил десятилетнего мальчика с моста на мельничном канале из-за чего тот получил травмы.
Как информирует Bild, инцидент произошел в городе Айнбек в Нижней Саксонии. Инцидент произошел еще 26 августа, однако прокуратура начала расследование покушения на убийство 1 сентября
Мужчина заметил, что группа детей играется возле моста и разговаривает на украинском, что сильно ему не понравилось.
По словам прокуратуры злоумышленник подбежал к детям и заявил, что им надо говорить на российском и что войну начала Украина. После этого он схватил одну из девочек за волосы, а затем взял десятилетнего мальчика и сбросил его с моста.
Отмечается, что ребенок вследствие падения получил травмы головы и левой ноги. Однако неадеквату этого оказалось мало и он швырнул в мальчика стеклянную бутылку, которая попала тому в район плеча.
После этого злоумышленник скрылся с места происшествия, а дети сообщили об этом родителям. Те в свою очередь вызвали полицию.
Сообщается, что неизвестному на вид около 40-45 лет, он был одет в синюю рубашку, черную кепку и джинсовые шорты
Как сообщалось ранее, на днях в Чехии мужчина набросился на двух женщин после того, как узнал, что они из Украины. Одна из них получила серьезные травмы и попала в реанимацию.