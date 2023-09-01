У Німеччині неадекват скинув хлопчика з мосту за українську мову: злочинця шукають
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Зловмисник вимагав від дітей говорити російською
У Німеччині чоловік накинувся на групу українських дітей та скинув десятирічного хлопчика з моста на млиновому каналі, через що той отримав травми.
Як інформує Bild, інцидент стався у місті Айнбек у Нижній Саксонії. Інцидент стався ще 26 серпня, проте прокуратура розпочала розслідування замаху на вбивство 1 вересня
Чоловік зауважив, що група дітей грається біля мосту та розмовляє українською, що сильно йому не сподобалося.
За словами прокуратури, зловмисник підбіг до дітей і заявив, що їм треба говорити російською і що війну розпочала Україна. Після цього він схопив одну з дівчаток за волосся, а потім узяв десятирічного хлопчика та скинув його з мосту.
Зазначається, що дитина внаслідок падіння отримала травми голови та лівої ноги. Проте неадекватові цього виявилося замало і він шпурнув у хлопчика скляну пляшку, яка потрапила в район плеча.
Після цього зловмисник втік із місця події, а діти повідомили про це батьків. Ті, своєю чергою, викликали поліцію.
Повідомляється, що невідомому на вигляд близько 40-45 років, він був одягнений у синю сорочку, чорну кепку та джинсові шорти
Як повідомлялося раніше, днями у Чехії чоловік накинувся на двох жінок після того, як дізнався, що вони з України. Одна з них отримала серйозні травми та потрапила до реанімації.