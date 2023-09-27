Вслед за Польшей: в Эстонии переименуют два российских города
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Вопросы переименования будут рассматриваться в октябре
В Эстонии решили переименовать российский Калининград. Городу вернут историческое название.
Комиссия по иностранным делам Эстонии рекомендует называть город Кенигсбергом. Об этом говорится в сообщение парламента страны.
Глава комитета по иностранным делам Марко Михкельсон подчеркнул, что страна решила отказаться от использования в эстонском языке советского наименования.
Кроме того, решено, что для города Кингиссепа в россии было бы целесообразно использовать более раннее название Ямбург или Яама.
Вопросы переименования будут рассматриваться в октябре.
Ранее "Телеграф" сообщил, что Польша сменила официальное название российского города Калининград на Крулевец. Теперь в польских документах будет употребляться новое название. Почти сразу и в Литве было предложено также отказаться от использования советских названий российского города. Калининград там будут называть Караляучи, или начнут использовать немецкую версию — Кенигсберг.