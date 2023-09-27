Слідом за Польщею: в Естонії перейменують два російські міста

Питання перейменування розглядатимуться у жовтні

В Естонії вирішили перейменувати російський Калінінград. Місту повернуть історичну назву.

Комісія із закордонних справ країни рекомендує називати місто Кенігсбергом. Про це йдеться у повідомленні парламенту Естонії.

Голова комітету із закордонних справ Марко Міхкельсон підкреслив, що країна вирішила відмовитися від використання в естонській мові радянського найменування.

Крім того, вирішено, що для міста Кінгісепа в росії було б доцільно використати ранню назву Ямбург або Яама.

Питання перейменування розглядатимуть у жовтні.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Польща змінила офіційну назву російського міста Калінінград на Крулевець. Тепер у польських документах вживатиметься нова назва. Майже одразу й у Литві було запропоновано також відмовитись від використання радянських назв російського міста. Калінінград там називатимуть Караляучі, або почнуть використовувати німецьку версію — Кенігсберг.