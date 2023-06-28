Не тільки Запоріжжя: в Україні хочуть перейменувати ще одне відоме місто, як хочуть назвати

Місту хочуть повернути історичну назву

Стало відомо, що Нацкомісія України зі стандартів державної мови хоче перейменувати не лише Запоріжжя, а й ще одне відоме українське місто.

Про це повідомляє "Телеграф".

Йдеться про Бровари, що на Київщині. Йому пропонується повернути історичну назву – Броварі. Так він називався до 1919 року, поки радянська влада не вирішила додати закінчення — и.

Загалом в Україні задумали перейменувати 1400 населених пунктів. У Нацкомісії кажуть, що їхні назви можуть не відповідати лексичним нормам української мови. Зокрема, стосуватись російської імперської політики. Тепер місцева влада має півроку, щоб або довести, чому назву потрібно зберегти, або ж запропонувати нову.

Тут нагадаємо, що пропозицію перейменування, наприклад, Запоріжжя в Україні зустріли не надто тепло. Зокрема, заяви Нацкомісії розкритикували "Слуга народу" Маским Бужанський та нардепи від "ЄС" Володимир Вятрович, Софія Федіна та Володимир Ар’єв.

А сьогодні, 28 червня, на це рішення відреагував і мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Він звернувся до міністра освіти та науки Оксена Лісового, бо вважає, що Нацкомісія своєю рекомендацією виходить за межі визначених законом повноважень.

"У більшості рекомендацій не пропонується правильний варіант назви, а міститься дивне формулювання "обґрунтувати доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову назву в установленому законодавством порядку", що не відповідає вимогам Закону", — сказав він.

На його думку, перелік містить велику кількість назв населених пунктів, які відповідають стандартам державної мови, а саме: Запоріжжя, Перемога, Зоряне, Мирне, Травневе, Маяк, Молодіжне, Об'єднане тощо.

Зазначимо, що закон "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізації топонімії" було підписано Володимиром Зеленським 21 квітня. Він набув чинності 27 липня і має сприяти подоланню наслідків російської імперської політики та забезпечить приведення назв географічних об’єктів у відповідність до стандартів державної мови.