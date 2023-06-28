"Некомпетентність на межі провокації": нардепи розкритикували пропозицію перейменувати Запоріжжя

Ідея про перейменування обласного центру викликала багато запитань

Національна комісія зі стандартів державної мови дійшла висновку, що назву міста Запоріжжя необхідно змінити. Це викликало багато запитань не лише у звичайних українців, а й у народних депутатів.

Так нардеп "Слуги народу" Максим Бужанський записав ролик, у якому розкритикував ідеї Комісії та назвав їх "маразмом".

"Нам розповідають, що Запоріжжя — це якийсь російський, імперський наратив. Серйозно? Запоріжжя? Колиска козацтва? Серце України? Легендарне місто, легендарне слово?", — сказав він.

За його словами, це є "спекуляцією на патріотизмі" і так чи інакше вдарить по українцях. При цьому нардеп звернув увагу, що місто знаходиться під постійними ракетними ударами, але замість того, щоб думати про безпеку людей та підготовку до зими місцеву владу зобов’язали поміркувати над правильною назвою для міста.

З критикою подібної ідеї також виступили нардепи "ЄС" Володимир В’ятрович, Софія Федіна та Володимир Ар’єв.

В’ятрович, який у минулому обіймав посаду голови Інституту нацпам’яті, назвав пропозицію "некомпетентністю на межі провокації".

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада ухвалила рішення перейменувати всі географічні назви, пов’язані з росією або її діячами.