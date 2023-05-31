Кличко відповів на петицію про перейменування вулиці на честь Героя України "Да Вінчі"

Пропозиція про перейменування надіслано на електронне голосування

Мер Києва Віталій Кличко відповів на пропозицію мешканців столиці про перейменування однієї з вулиць на честь Героя України, командувача підрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла, який віддав своє життя в боях проти російських загарбників.

Як говориться на сайті Київради, Кличко пообіцяв винести відповідне прохання на електронне голосування.

Так, у тексті петиції говориться, що вулиця Німанська в Печерському районі була названа на честь річки Німан у Калінінградській області рф.

"Російські топоніми не мають бути вшановані в міському просторі столиці України. Київ повинен шанувати Героїв, які віддали життя за Незалежність України", — зазначили автори петиції.

У відповіді міської влади зазначено, що після того, як петиція зібрала понад 13 тисяч голосів, її буде спрямовано на електронне рейтингове голосування.

Як відомо "Да Вінчі" у 2014 році вирушив на фронт як доброволець ДУК ПС, тоді йому було 18 років. У 2016 році він став командиром 1-ї окремої штурмової роти "Вовки Да Вінчі". Також він став першим добровольцем, який одержав звання Героя України.

Про смерть бійця стало відомо 7 березня 2023 року. Його поховали на Аскольдовій могилі у Києві.