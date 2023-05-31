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Кличко відповів на петицію про перейменування вулиці на честь Героя України "Да Вінчі"

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Дмитро Коцюбайло Новина оновлена 31 травня 2023, 18:46
Дмитро Коцюбайло

Пропозиція про перейменування надіслано на електронне голосування

Мер Києва Віталій Кличко відповів на пропозицію мешканців столиці про перейменування однієї з вулиць на честь Героя України, командувача підрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла, який віддав своє життя в боях проти російських загарбників.

Як говориться на сайті Київради, Кличко пообіцяв винести відповідне прохання на електронне голосування.

Так, у тексті петиції говориться, що вулиця Німанська в Печерському районі була названа на честь річки Німан у Калінінградській області рф.

"Російські топоніми не мають бути вшановані в міському просторі столиці України. Київ повинен шанувати Героїв, які віддали життя за Незалежність України", — зазначили автори петиції.

У відповіді міської влади зазначено, що після того, як петиція зібрала понад 13 тисяч голосів, її буде спрямовано на електронне рейтингове голосування.

Як відомо "Да Вінчі" у 2014 році вирушив на фронт як доброволець ДУК ПС, тоді йому було 18 років. У 2016 році він став командиром 1-ї окремої штурмової роти "Вовки Да Вінчі". Також він став першим добровольцем, який одержав звання Героя України.

Про смерть бійця стало відомо 7 березня 2023 року. Його поховали на Аскольдовій могилі у Києві.

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#Київ #Да Вінчі #Дмитро Коцюбайло