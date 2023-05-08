Українці відреагували миттєво: Ада Роговцева запропонувала назвати вулицю Києва на честь легендарного воїна "Да Вінчі"

Реакція громадськості на петицію актриси була просто блискавичною.

Легендарна українська актриса театру та кіно Ада Роговцева запропонувала перейменувати одну із вулиць столиці на честь загиблого Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Реакція громадськості на петицію актриси була просто блискавичною.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на пост Ади Роговцевої.

Вона розповіла, як сьогодні створила петицію щодо перейменування вулиці Німанська у Києві на вулицю Дмитра Коцюбайла. Таким чином актриса пропонує увічнити воїна, який "став символом хоробрості та боротьби за Україну, сучасним національним героєм".

"Вважаю, що ім’я Дмитра Коцюбайла має бути обов’язково увічнено у міському просторі Києва. Пропоную створити вулицю Дмитра Коцюбайло у Печерському районі міста Києва замість вулиці Німанської", — пише Роговцева.

Опубліковану на сайті Київради петицію миттєво підтримали українці і лише менш ніж за годину вона зібрала необхідну кількість (6000) підписів.

У коментарях до посту Роговцевої також знайшлося багато однодумців, які підтримали її та подякували за ініціативу.

Нагадаємо, що Дмитро Коцюбайло був командиром батальйону "Вовки Да Вінчі" 67-ї окремої механізованої бригади. Він трагічно загинув під Бахмутом, 7 березня. Захиснику було лише 27 років. У нього залишилися мати, бабуся, сестри та брат.

2021 року Дмитро Коцюбайло став першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" за особисту мужність.

На прощання з воїном прийшли сотні наших співгромадян, а також президент України Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.