Украинцы отреагировали мгновенно: Ада Роговцева предложила назвать улицу Киева в честь легендарного воина "Да Винчи"

Реакция общественности на петицию актрисы была просто молниеносная

Легендарная украинская актриса театра и кино Ада Роговцева предложила переименовать одну из улиц столицы в честь погибшего Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла. Реакция общественности на петицию актрисы была просто молниеносная.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на пост Ады Роговцевой.

Она рассказала, как сегодня создала петицию по поводу переименования улицы Ниманская в Киеве на улицу Дмитрия Коцюбайла. Таким образом актриса предлагает увековечить воина, который "стал символом храбрости и борьбы за Украину, современным национальным героем".

"Считаю, что имя Дмитрия Коцюбайло должно быть обязательно увековечено в городском пространстве Киева. Предлагаю создать улицу Дмитрия Коцюбайло в Печерском районе города Киева вместо улицы Неманской", — пишет Роговцева.

Опубликованную на сайте Киевсовета петицию моментально поддержали украинцы и всего менее чем за час она собрана необходимое количество (6000) подписей.

В комментариях к посту Роговцевой также нашлось много единомышленников, которые поддержали её и поблагодарили за инициативу.

Напомним, что Дмитрий Коцюбайло являлся командиром батальона "Волки Да Винчи" 67-й отдельной механизированной бригады. Он трагически погиб под Бахмутом, 7 марта. Защитнику было всего 27 лет. У него остались мать, бабушка, сестры и брат.

В 2021 году Дмитрий Коцюбайло стал первым добровольцем, который прижизненно получил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" за личное мужество.

На прощание с воином пришли сотни наших сограждан, а также президент Украины Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.