На прощання з "Да Вінчі" прийшов Залужний: на Майдані море людей (фото)

Главнокомандующий выступил со словами скорби в честь погибшего воина

Сегодня, 10 марта, в Киеве прощаются с легендарным украинским военным Дмитрием Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Простится с Героем Украины пришло руководство нашего государства, в том числе и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

На церемонии прощания сегодня также побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Главнокомандующий выступил со словами скорби в честь погибшего воина на Майдане Независимости.

"Слова не помогут нам погасить эту боль. Но Дмитрий заслужил на то, чтобы сказать ему прощальные слова", — говорит Залужный.

К этому времени на главной площади страны собрались сотни наших граждан. Все они пришли проводить в последний путь легендарного воина.

С Героем наши соотечественники и его побратимы прощались на коленях.

Напомним, что прямую трансляцию с прощальной церемонии можно смотреть в новости "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Командир батальона "Волки Да Винчи" 67-й отдельной механизированной бригады трагически погиб под Бахмутом, 7 марта. Защитнику было всего 27 лет. У него остались мать, бабушка, сестры и брат.

В 2021 году Дмитрий Коцюбайло стал первым добровольцем, который прижизненно получил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" за личное мужество.

Ранее мы писали о том, что Зеленский пришел на похороны "Да Винчи" с неожиданной гостьей.