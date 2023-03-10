"Горд жить в этой стране": в сети показали поразительное фото с Залужным и Будановым на похоронах "Да Винчи"

Верховное командование страны вместе с другими гражданами пришли попрощаться с воином

В Киеве прошло прощание с легендарным украинским военным Дмитрием Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Проститься с защитником пришли не только тысячи горожан и гостей столицы, но и президент Владимир Зеленский и военное руководство страны.

Боец Нацгвардии Денис Соколов опубликовал на своей странице в Twitter пост, в котором заявил, что он горд жить в стране, где руководство вместе с другими горожанами приходят попрощаться с Героем, храбро сражавшимся с российскими оккупантами и отдавшим за свободу Украины свою жизнь.

"Я горжусь жить в стране, где Главком, начальник разведки, министр обороны пришли вместе с тысячами украинцев попрощаться с героем Украины", — написал Соколов.

Отметим, что на церемонию прощания пришел президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Финляндии Санной Марин, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптала, министр обороны Украины Алексей Резников, а также глава Главного управления разведки МО Кирилл Буданов.

В 12:00 в Михайловском соборе началась панихида по погибшему военному, а затем траурная процессия отправилась на Майдан Незалежности, куда пришли тысячи людей, чтобы воздать честь Герою.

Напомним, ранее церемония прощания с Дмитрием Коцюбайло прошла в его родном селе Бовшев Ивано-Франковской области. Проститься с погибшим воином пришли местные и жители соседних сел. Люди становились на колени, чтобы отдать уважение своему земляку. На церемонии побывал и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.