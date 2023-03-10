"Гордий жити в цій країні": у мережі показали вражаюче фото із Залужним та Будановим на похороні "Да Вінчі"

Верховне командування країни разом із іншими громадянами прийшли попрощатися з воїном

У Києві відбулося прощання з легендарним українським військовим Дмитром Коцюбайлом із позивним "Да Вінчі". Попрощатися із захисником прийшли не лише тисячі городян та гостей столиці, а й президент Володимир Зеленський та військове керівництво країни.

Боєць Нацгвардії Денис Соколов опублікував на своїй сторінці в Twitter пост, в якому заявив, що він гордий жити в країні, де керівництво разом з іншими городянами приходять попрощатися з Героєм, який хоробро бився з російськими окупантами і віддав за волю України своє життя.

"Я пишаюся жити в країні, де Головком, начальник розвідки, міністр оборони прийшли разом із тисячами українців попрощатися з героєм України", — написав Соколов.

Зазначимо, що на церемонію прощання прийшов президент Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Фінляндії Санною Марін, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу Сергій Шаптала, міністр оборони України Олексій Резніков, а також голова Головного управління розвідки МО Кирило Буданов.

О 12:00 у Михайлівському соборі розпочалася панахида за загиблим військовим, а потім траурна процесія вирушила на Майдан Незалежності, куди прийшли тисячі людей, щоб віддати честь Герою.

Нагадаємо, раніше церемонія прощання з Дмитром Коцюбайлом відбулася у його рідному селі Бовшів Івано-Франківської області. Попрощатися із загиблим воїном прийшли місцеві та мешканці сусідніх сіл. Люди ставали на коліна, щоб віддати повагу до свого земляка. На церемонії побував і кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.