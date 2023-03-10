Верховное командование страны и тысячи украинцев: в Киеве простились с легендарным "Да Винчи" (фоторепортаж)

Провести в последний путь Героя Украины пришли тысячи украинцев.

В пятницу, 10 марта, в Киеве простились с Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом на позывной "Да Винчи". О смерти Дмитрия Коцюбайло, командира батальона "Волки Да Винчи" стало известно 7 марта. Боец получил смертельное ранение в боях под Бахмутом. Ему было 27 лет.

Накануне церемония прощания с Да Винчи состоялась в его родном селе Бовшев Ивано-Франковской области.

В столицу провести в последний путь легендарного командира пришли тысячи людей. На церемонии побывал и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Панихида по погибшему воину состоялась в Михайловском соборе. Воздать честь Герою пришли президент Украины Владимир Зеленский и премьер Финляндии Санна Марин. Они возложили цветы к гробу Дмитрия.

Панихида состоялась в Михайловском соборе

Провести "Да Винчи" в последний путь пришли президент Украины Владимир Зеленский, а также премьер Финляндии Санна Марин

Президент возложил цветы к гробу Дмитрия

После панихиды тело Героя привезли на Майдан Незалежности, где собрались тысячи людей — родные, знакомые, собратья, волонтеры и неравнодушные киевляне. Люди становились на колени, чтобы почтить память Героя. Раздаваться лозунги "Слава Украине", "Герои не умирают".

На Майдан Незалежности собралось много людей

Люди вставали на колени, чтобы воздать честь Герою

Попрощаться с павшим Героем Украины пришли главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Украины Алексей Резников, глава ГУР Кирилл Буданов.

"Слова не помогут нам погасить эту боль. Но Дмитрий заслужил то, чтобы сказать ему прощальные слова", — сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

На церемонию прощания пришел и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Фото и видео: Ян Доброносов

Похоронят Дмитрия Коцюбайло на одном из кладбищ столицы.

Напомним, Дмитрий Коцюбайло родился 1 ноября 1995 в селе Заднестрянском Ивано-Франковской области. Учился на художника в Ивано-Франковском профессиональном строительном лицее. Позывной "Да Винчи" Дмитрий взял именно из-за любви к искусству.

С самого начала событий на Майдане активно участвовал в Революции Достоинства. После ее завершения в 18 лет ушел защищать Украину от российской агрессии с оружием в руках. Воевал в Песках, потом — вблизи Авдеевки.

1 декабря 2021 Дмитрий Коцюбайло получил звание Герой Украины. Звание бойцу с позывным "Да Винчи" присвоил президент и вручил ему орден "Золотая Звезда".

Ранее "Телеграф" собрал все интересные факты о молодом защитнике и Герое Украины Дмитрии Коцюбайле, который до последнего дня защищал свою Родину и верил в Победу.

Напомним, 10 марта также состоялось прощание с бойцами ВСУ — отцом и сыном, которые обороняли Бахмут.