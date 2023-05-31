Кличко ответил на петицию о переименовании улицы в честь Героя Украины "Да Винчи"

Предложение о переименование было отправлено на электронное голосование

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на предложение жителей столицы о переименовании одной из улиц в честь Героя Украины, командующего подразделением "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайло, который отдал свою жизнь в боях против российских захватчиков.

Как говорится на сайте Киевсовета, Кличко пообещал вынести соответствующую просьбу на электронное голосование.

Так в тексте петиции говорится, что улица Ниманская в Печерском районе была названа в честь реки Ниман в Калининградской области рф.

"Российские топонимы не должны быть отмечены в городском пространстве столицы Украины. Киев должен почитать Героев, отдавших жизнь за Независимость Украины", — отметили авторы петиции.

В ответе городских властей указано, что после того, как петиция собрала более 13 тысяч голосов, ее будет направлено на электронное рейтинговое голосование.

Как известно "Да Винчи" в 2014 году отправился на фронт в качестве добровольца ДУК ПС, тогда ему было 18 лет. В 2016 году он стал командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Волки Да Винчи". Также он стал первым добровольцем, который получил звание Героя Украины.

О смерти бойца стало известно 7 марта 2023 года. Его похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.