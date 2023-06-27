Перейменувати Запоріжжя: у Нацкомісії виступили з дивною "рекомендацією"

Влада має півроку на виконання рекомендацій

В Україні можуть перейменувати ще одне місто. Згідно з висновками Національної комісії зі стандартів державної мови назва міста Запоріжжя не відповідає необхідним стандартам української мови.

Про це йдеться у переліку рекомендацій Нацкомісії. Крім Запоріжжя, нову назву можуть отримати ще близько 1400 населених пунктів країни.

Так, фахівці-філологи та історики вищих навчальних закладів з усіх регіонів України дійшли висновку, що назви деяких міст, сіл та селищ "можуть не відповідати лексичним нормам української мови, зокрема торкатися російської імперської політики". Перейменування відбудуться в рамках Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізації топонімії".

Влада Запоріжжя повинна або обґрунтувати причини, через які нинішню назву міста потрібно зберегти, або придумати нову назву. На це їм виділили півроку. При цьому в Нацкомісії не уточнили, що саме не так з назвою, і чому вона не відповідає новому законодавству.

У разі, якщо влада Запоріжжя не виконає вимог, то нова назва місту придумуватиме парламент. Але для цього потрібно буде внести зміни до Конституції, які мають підтримати 300 нардепів. Нагадаємо, що в Україні вже перейменували два міста, залишивши при цьому стару назву регіону – Дніпро та Дніпропетровська область, Кропивницький та Кіровоградська область.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що терористи захотіли перейменувати Донецьк. Декілька днів на рік місто хочуть називати Сталіно з метою "збереження історичної пам’яті про Перемогу у Великій вітчизняній війні".