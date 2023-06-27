Переименовать Запорожье: в Нацкомиссии выступили со странной "рекомендацией"

У властей есть полгода на выполнение рекомендаций

В Украине могут переименовать еще один город. Согласно выводам Национальной комиссии по стандартам государственного языка, название города Запорожье не соответствует необходимым стандартам украинского языка.

Об этом идет речь в перечне рекомендаций Нацкомиссии. Помимо Запорожья новое название могут получить еще около 1400 населенных пунктов страны.

Так, специалисты-филологи и историки высших учебных заведений из всех регионов Украины пришли к выводу, что названия некоторых городов, сел и поселков "могут не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности касаться российской имперской политики". Переименования произойдут в рамках Закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Власти Запорожья должны будут либо обосновать причины, по котором нынешнее название города нужно сохранить, либо придумать новое название. На это им выделили полгода. При этом в Нацкомиссии не уточнили, что именно не так с названием и почему оно не соответствует новому законодательству.

В случае, если власти Запорожья не выполнят требования, то новое название городу будет придумывать парламент. Но для этого понадобится внести изменения в Конституцию, которые должны поддержать 300 нардепов. Напомним, что в Украине уже переименовали два города, оставив при этом старое название региона — Днепр и Днепропетровская область, Кропивницкий и Кировоградская область.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что террористы захотели переименовать Донецк. Несколько дней в год город хотят называть Сталино в целях "сохранения исторической памяти о Победе в Великой отечественной войне".