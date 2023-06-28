"Некомпетентность на грани провокации": нардепы раскритиковали предложение переименовать Запорожье

Идея о переименовании областного центра вызвала много вопросов

Национальная комиссия по стандартам государственного языка пришла к выводу, что название города Запорожье необходимо сменить. Это вызвало много вопросов не только у обычных украинцев, но и у народных депутатов.

Так нардеп "Слуги народа" Максим Бужанский записал ролик, в котором раскритиковал идеи Комиссии и назвал их "маразмом".

"Нам рассказывают, что Запорожье — это какой-то российский, имперский нарратив. Серьезно? Запорожье? Колыбель казачества? Сердце Украины? Легендарный город, легендарное слово?", — сказал он.

По его словам, это является "спекуляцией на патриотизме" и так или иначе ударит по самим украинцам. При этом нардеп обратил внимание, что город находится под постоянными ракетными ударами, но вместо того, чтобы думать о безопасности людей и подготовке к зиме местных властей обязали поразмыслить над правильным названием для города.

С критикой подобной идеи также выступили нардепы "ЕС" Владимир Вятрович, София Федина и Владимир Арьев.

Вятрович, который в прошлом занимал должность главы Института нацпамяти, назвал предложение "некомпетентностью на грани провокации".

Как сообщалось ранее, Верховная Рада приняла решение переименовать все географические названия, которые связаны с россией или ее деятелями.