Не только Запорожье: в Украине хотят переименовать еще один известный город, как хотят назвать

Городу хотят вернуть историческое название

Стало известно, что Нацкомиссия Украины по стандартам государственного языка хочет переименовать не только Запорожье, но и еще один известный украинский город.

Об этом сообщает "Телеграф".

Речь идет о Броварах, что в Киевской области. Ему предлагается вернуть историческое название — Бровари. Так он назывался до 1919 года, пока советская власть не решила добавить окончание – ы.

Стоит отметить, что всего в Украине задумали переименовать 1400 населенных пунктов. В Нацкомиссии говорят, что их названия могут не отвечать лексическим нормам украинского языка. В частности, касаться российской имперской политики. Теперь у местных властей есть полгода, чтобы либо доказать, почему название нужно сохранить, либо же предложить новое.

Тут напомним, что предложение переименования, например, Запорожья в Украине встретили не слишком тепло. В частности, заявления Нацкомиссии раскритиковали "Слуга народа" Маским Бужанский и нардепы от "ЕС" Владимир Вятрович, София Федина и Владимир Арьев.

А сегодня, 28 июня, на данное решение отреагировал и языковой омбудсмен Тарас Креминь. Он обратился к министру образования и науки Оксену Лисовому, потому что считает, что Нацкомиссия своей рекомендацией выходит за пределы определенных законом полномочий.

"В большинстве рекомендаций не предлагается правильный вариант названия, а содержится странная формулировка "обосновать целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое название в установленном законодательством порядке", что не соответствует требованиям Закона", — сказал он.

По его мнению, перечень содержит большое количество названий населенных пунктов, которые соответствуют стандартам государственного языка, а именно: Запорожье, Победа, Звездное, Мирное, Травневе, Маяк, Молодежное, Объединенное и т.д.

Отметим, что закон "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии" был подписан Владимиром Зеленским 21 апреля. Он вступил в силу 27 июля и должен способствовать преодолению последствий российской имперской политики и обеспечит приведение названий географических объектов в соответствие со стандартами государственного языка.