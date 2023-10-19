В Британии девочка попала в реанимацию из-за вейпа: у нее отказало легкое

Девочка уже идет на поправку, но повреждение легкого останется с ней до конца жизни

В Великобритании 12-летняя девочка попала в больницу с отказом легкого из-за того, что сильно увлекалась вейпингом. При этом впервые его она попробовала в 9 лет, после чего у нее выработалась никотиновая зависимость.

Как пишет BBC, Сара Гриффин могла всего за несколько дней сделать около 4 тысяч затяжек, при том, что стандартный вейп позволяет сделать около 600 затяжек. Это было первым, что она делала утром и последним, что делала перед сном.

Хотя в Британии запрещено продавать вейпы лицам до 18 лет, однако девочка все же находила способ их приобрести, после чего прятала от родителей.

Проблем добавило то, что девочка страдала от астмы и не всегда пользовалась ингалятором, а перед тем, как попасть в больницу еще и простудилась. Это в добавку к постоянному вейпингу привело к тому, что врач Сары описал как "идеальный шторм".

Саре стало плохо, после чего ее доставили в больницу. Там рентген показал, что одно из легких не работает как надо. Поэтому ее ввели в штучную кому, чтобы стабилизировать ее состояние.

Спустя четыре дня девочке становится лучше, она идет на поправку, но повреждение легкого останется с ней на всю жизнь.

"Она делает упражнения для легких, вы ожидаете такого от 80-летнего человека, а не 12-летнего", — говорит ее мама.

Как сообщалось ранее, в прошлом году трое российских подростков покурили электронную сигарету, после чего один из них умер, а еще двое попали в больницу.